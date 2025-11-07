Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Авиакомпания Red Wings отменила рейсы из Пулково в Тель-Авив до конца года

Пассажиров рейсов из Санкт-Петербурга в Тель-Авив предупредили об отмене авиасообщения до 28 декабря. В Пулково подтвердили изменения в расписании, пишет 78.ru.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Владельцы билетов узнали об отмене полетов с 20 ноября через СМС-рассылку. Причины принятого решения в авиакомпании Red Wings не уточнили.

Тем, кто планировал отправиться из Петербурга в Тель-Авив, предложили оформить заявки на возврат билетов.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все