Авиакомпания Red Wings отменила рейсы из Пулково в Тель-Авив до конца года
Пассажиров рейсов из Санкт-Петербурга в Тель-Авив предупредили об отмене авиасообщения до 28 декабря. В Пулково подтвердили изменения в расписании, пишет 78.ru.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Владельцы билетов узнали об отмене полетов с 20 ноября через СМС-рассылку. Причины принятого решения в авиакомпании Red Wings не уточнили.
Тем, кто планировал отправиться из Петербурга в Тель-Авив, предложили оформить заявки на возврат билетов.