Зампреда «Яблока» Шлосберга признали виновным в нарушении закона об иноагентах
Мировой судья судебного участка №38 города Пскова назначил заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан иноагентом) 420 часов обязательных работ, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». По версии следствия, политик не поставил маркировку о своем иноагентском статусе на чужих роликах, которые сохранил в раздел видео на своей страничке «ВКонтакте». Обвинение просило суд назначить господину Шлосбергу (признан иноагентом) по «иноагентскому» делу 440 часов обязательных работ.
Изъятую у псковского «Яблока» технику партии вернут. На обжалование решения суда у Льва Шлосберга (признан иноагентом) есть 15 суток. Защита намерена подавать апелляцию. Вину по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента зампред партии не признает.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ в отношении «яблочника» было возбуждено 1 октября 2024 года. Тогда силовики провели обыск у политика и его 95-летнего отца. По версии следствия, Лев Шлосберг (внесен в реестр иноагентов) публично распространил материалы, не указав в них свой статус. По версии следствия, он не добавил плашки на пять роликов других пользователей, которые поместил в свой раздел «видеозаписей» на личную страницу в соцсети.
Как пояснил адвокат Виталий Исаков, в материалах дела и обвинительном заключении упоминаются пять ссылок на канал «ГражданинЪ TV» (медиа, созданное командой псковского «Яблока») и пять ссылок на страницу самого политика. При этом ссылки якобы со страницы зампреда партии ведут на самом деле на страницы другого пользователя, который в уголовном деле не упоминается.
А публикации в сообществе «ГражданинЪ TV» располагаются по другим ссылкам, отличным от тех, что прописаны в деле. Более того, на скриншотах в протоколах осмотра следователя ссылки отсутствуют в принципе. Защита неоднократно указывала на множество процессуальных нарушений, тем не менее, их ходатайства не удовлетворяли.
В полиции заключили, что когда Лев Шлосберг (признан иноагентом) добавил к себе на страницу чужое видео, оно стало уже самостоятельным материалом, а значит в нем должно быть указание об иноагентском статусе. Адвокат по своему запросу получил от ООО «ВКонтакте» ответ, опровергающий заключение специалиста из полиции.
«Я не иностранный агент. Я гражданин России, чьи представления о государстве, власти, политике, человеческом достоинстве и чести существенно отличаются от представлений многих обладающих властью сегодня политиков России»,— отметил господин Шлосберг (признан иноагентом) в последнем слове, в котором сравнил свое уголовное преследование с процессами над диссидентами XX века.
Льва Шлосберга (признан иноагентом) обвиняют также в публикации в «Одноклассниках» видеозаписи, дискредитирующей ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). В партии «Яблоко» рассказывали «Ъ», что речь идет о записи дебатов псковского депутата с историком Юрием Пивоваровым (объявлен в РФ иноагентом) с канала «Живой гвоздь», на которых политик отстаивал необходимость «скорейшего прекращения огня» между Россией и Украиной. Зампред партии настаивал, что не имеет никакого отношения к той странице в «Одноклассниках».
Подробнее об иноагентском деле зампреда «Яблока» — в материале «Ъ» «Политик сказал последнее слово про плашку».