Суд в Петербурге отправил под стражу обвиняемых в убийстве Романа Новака и его жены

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Шахта, Юрия Шарыпова и Владимира Далекина. Все трое обвиняются по п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) по делу о расправе в ОАЭ над криптобизнесменом Романом Новаком и его супругой Анной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Шахт, один из подозреваемых в убийстве и последующем расчленении криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ.

Фото: Андрей Кучеров / Коммерсантъ Константин Шахт, один из подозреваемых в убийстве и последующем расчленении криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ.

Фото: Андрей Кучеров / Коммерсантъ

Как сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад», процесс проходил в закрытом режиме. Первый фигурант вину не признал, второй признал частично и просил домашнего ареста. Сознался в совершенном преступлении лишь Далекин, который против удовлетворения ходатайства следователя не возражал.

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, тела господина Новака и его супруги закопали в пустыне. Всем троим обвиняемым суд избрал меру пресечения в виде стражи до 28 декабря (1 месяц 23 суток).

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что по делу об убийстве Романа Новака и его жены в Объединенных Арабских Эмиратах задержали в общей сложности семь человек. Троих подозревают непосредственно в организации убийства, остальные — дропы. Предположительно, само убийство и последующее расчленение тел жертв произошло месяц назад в городе Хатта.

Андрей Цедрик