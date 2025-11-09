Дело о дискредитации ВС РФ вновь возбудили в отношении уличной певицы Наоко

В отношении Дианы «Наоко» Логиновой, солистки уличной группы «Стоптайм», возбуждено очередное административное производство по ч. 3 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Материалы дела находятся в Дзержинском районном суде, дата и время пока не назначены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В конце октября Ленинский райсуд признавал госпожу Логинову виновной по аналогичной статье за исполнение песни «Ты — солдат» иноагента Монеточки. Тогда ее оштрафовали на 30 тыс. рублей. Кроме того, материалы дела по статье 20.3.3 КоАП РФ на вокалистку «Стоптайма» поступали и в Куйбышевский райсуд, однако представители Фемиды вернули документы полицейским для устранения недостатков.

На данный момент 18-летняя исполнительница, как и два других участника группы, отбывает 13 суток ареста за то, что выступление коллектива помешело движению пешеходов к станции метро.

