«Яблоко» предложило снизить первый штраф за неоплату парковки в Петербурге вдвое

Фракция «Яблоко» внесла в Заксобрание Петербурга законопроект о снижении первого штрафа за неоплату парковки с 3 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Действующий размер штрафа предлагается сохранить для повторных нарушений в течение года, обратил внимание ЗАКС.РУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авторы инициативы ссылаются на опыт Ленинградской области, где действует дифференцированная система штрафов: 500 рублей за первое нарушение и 1 тыс. рублей за повторное. В пояснительной записке отмечается, что подобный подход уже применяется в федеральном и региональном законодательстве.

В финансово-экономическом обосновании указано, что рассчитать точный объем выпадающих доходов бюджета невозможно из-за отсутствия статистики по первичным нарушениям. Компенсировать потери предлагается за счет повышения платы за парковку и сокращения расходов на проект «Единое городское парковочное пространство», а также установку и содержание камер видеофиксации.

Ранее фракция вносила законопроект, предполагающий введение постоплаты парковочного места. Авторы документа отметили, что эта мера необходима как минимум в период отключения мобильной связи из-за угроз БПЛА. Кроме того, это снизит нагрузку на судебную систему, которая занимается взысканием штрафов. Ранее аналогичную инициативу предлагали в Госдуме, Минтранс прорабатывает этот вопрос.

Подробнее об идее внедрения постоплаты парковки — в материале «Ъ Северо-Запад» «Водителям предлагают отсрочку».

Артемий Чулков