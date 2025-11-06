Региональное отделение «Единой России» переехало на Невский проспект

В доме № 146 по Невскому проспекту после переезда открылось региональное отделение и общественная приемная партии «Единая Россия». О работе обновленного пространства сообщил секретарь регионального отделения, спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Специалисты освежили отделку, обустроили современные залы и рабочие пространства. Господин Бельский выразил благодарность сотрудникам исполкома, молодогвардейцам и представителям метрополитена.

На базе отделения уже приступили к приему граждан. Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с петербуржцами для обсуждения развития мегапроектов, программы «Серебряный возраст», обновления школ и другие темы.

Татьяна Титаева