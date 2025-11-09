Бастрыкин заинтересовался сбоями поставок препарата «Парсабива» в Петербург
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по сбоям поставок в Петербург льготных лекарств, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
На проблему в СКР обратили внимание после публикаций ряда СМИ. Петербуржцы жаловались на отсутствие «Парсабива» — препарата для лечения хронической болезни почек.
В комитете по здравоохранению Петербурга несколько дней назад заявляли, что «Парсабив» выдан пациентам в полном объеме. В настоящее время структура Смольного проводит закупку препарата в рамках дополнительно выделенных средств.
Ориентировочные сроки поставки лекарства в аптеки — во второй половине ноября. Петербуржцам с хронической болезнью почек в комитете рекомендовали брать в аптеках «Парикальцитол».