Памятник Ивану Грозному готовятся открыть в Вологде
Царю Ивану IV Грозному установили памятник в Вологде на Кремлевской площади. Открытие запланировали на День народного единства, передает «Ъ».
Фото: Telegram-канал губернатора Вологодской области Георгия Филимонова
Идея установки монумента принадлежит губернатору Вологодской области Георгию Филимонову. В регионе прошел конкурс эскизов, лучшим признали проект коллектива под руководством скульптора Михаила Красильникова.
Монумент высотой девять метров разместили около трехэтажного корпуса Вологодского кремля. Прежде господин Филимонов называл Ивана Грозного «смысловым и культурным маркером Вологды». По указу царя здесь заложили Софийский собор и возвели кремль.