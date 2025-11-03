Памятник Ивану Грозному готовятся открыть в Вологде

Царю Ивану IV Грозному установили памятник в Вологде на Кремлевской площади. Открытие запланировали на День народного единства, передает «Ъ».

Фото: Telegram-канал губернатора Вологодской области Георгия Филимонова

Идея установки монумента принадлежит губернатору Вологодской области Георгию Филимонову. В регионе прошел конкурс эскизов, лучшим признали проект коллектива под руководством скульптора Михаила Красильникова.

Монумент высотой девять метров разместили около трехэтажного корпуса Вологодского кремля. Прежде господин Филимонов называл Ивана Грозного «смысловым и культурным маркером Вологды». По указу царя здесь заложили Софийский собор и возвели кремль.

Татьяна Титаева