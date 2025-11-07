По делу об убийстве супругов Новаков в ОАЭ задержали семь человек

По делу об убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его супруги Анны в Объединенных Арабских Эмиратах задержали семь человек, сообщает «Фонтанка». Троих подозревают непосредственно в организации убийства, остальные — дропы. Сегодня суд в Петербурге изберет им меру пресечения.

Криптобизнесмен Роман Новак, который неоднократно называл себя другом создателя Telegram Павла Дурова

По данным издания, расправа случилась на съемной вилле в городе Хатта. Семейную пару заманили в дом, чтобы поговорить о потенциальных инвестициях в проект. Злоумышленники хотели добраться до криптокошелька Новака, где якобы хранились миллиарды долларов.

Однако когда криптокошелек удалось открыть, то он оказался пустым. В итоге супругов убили, расчленили, разложили останки по пакетам и оставили в разных контейнерах в окрестностях торгового центра Хатты.

По факту случившегося в ОАЭ петербургские следователи возбудили уголовное дело п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Чета Новаков, проживавшая в Дубае, перестала выходить на связь в начале октября.

Роман Новак неоднократно называл себя другом создателя VK и Telegram Павла Дурова. Для создания приложения Fintopio для быстрых криптовалютных переводов он привлек около 500 млн долларов инвестиций. После получения денег супруги исчезли в Дубае.

