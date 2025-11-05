Заводу «Арсенал» и ООО «Юнит Продукт» выделят льготные займы на 225 млн рублей

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) Санкт Петербурга одобрил выделение заемных средств двум предприятиям города на сумму свыше 225 млн рублей. Их планируется направить на приобретение оборудования и модернизации производств.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в частности, одобрена заявка АО «Машиностроительный завод "Арсенал"», которое выпускает технику общегражданского машиностроения и оборудование для освоения космоса. Предприятие получит 174,5 млн рублей на 60 месяцев под 7% годовых и приобретет на эти средства семь единиц исследовательского оборудования для испытательной лаборатории.

Производитель мясной продукции ООО «Юнит Продукт», в свою очередь, получит 50,5 млн рублей для реализации проекта по созданию нового производства и увеличение мощностей. Средства предоставят под 3-7% годовых на 60 месяцев, компания закупит 11 единиц оборудования.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал о выделении петербургским предприятиям на закупку нового оборудования более 900 млн рублей из регионального Фонда развития промышленности.

Андрей Цедрик