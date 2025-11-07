Ресторан Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» закрылся в Петербурге

Спустя два года работы ресторан Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» закрылся в Санкт-Петербурге. О прекращении работы заведения певица сообщила на странице своего профиля в одной из социальных сетей.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«У всего есть свое начало и есть конец. Вчера проект закрылся. Спасибо тем, кто был с нами все это время»,— написала артистка. Причины закрытия ресторана на улице Марата госпожа Буланова не уточнила.

Заведение с видом на центр Петербурга певица получила в подарок на свадьбу в 2023 году от супруга Валерия Руднева. По информации СМИ, ресторан был убыточным. За 2024 год владельцы недополучили 16 млн рублей.

Татьяна Титаева