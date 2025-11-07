Главные новости за 7 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова предложила спикеру городского Законодательного собрания Александру Бельскому организовать парламентское расследование причин загрязнения Муринского ручья и Охты. Она назвала текущую ситуацию «экологической катастрофой» и следствием «системной халатности и бездействия ответственных лиц».

Пользователи сети заметили, что на сайте Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа (СПАСК) в разделе новостей размещена не совсем обычная для образовательного учреждения информация о об одной из вебкам-студий, названной там лучшей в городе, поскольку она «открывает возможности для девушек и парней». На сайте СПАСК говорится, что студия предоставляет «все условия для комфортной работы и профессионального роста».

В Санкт-Петербурге объявили конкурсы на строительство поликлиники и диагностического центра. Общая стоимость максимальных сумм контрактов превышает 5,4 млрд рублей.

АО «Т-Банк» направило в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти два новых иска о банкротстве компаний, связанных с ГК «Геоизол», на общую сумму 2,2 млрд рублей. Иски поданы 5 ноября против ООО «УМ Геоизол» и ООО «Хрустальная 11», которое полностью принадлежит УК «Геоизол».

По факту безвестного исчезновения криптоинвестора Романа Новака и его супруги в Объединенных Арабских Эмиратах возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Суд арестовал троих обвиняемых в их убийстве. Всего задержали семь человек.

У дома Лялевича на улице Розенштейна, 39, который давно расселен и пустует, обрушилась часть стены. Обошлось без пострадавших. По факту произошедшего прокуратурой проводится проверка.

Фракция «Яблоко» внесла в Заксобрание Петербурга законопроект о снижении первого штрафа за неоплату парковки с 3 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Действующий размер штрафа предлагается сохранить для повторных нарушений в течение года.

Сотрудники УФСБ по Калининградской области задержали исполняющую обязанности руководителя регионального ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» Зарину Бесаеву. Ее подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

«Завод электроаппарат» (дочернее предприятие АО ВО «Электроаппарат») планирует запустить вторую очередь завода по производству электротехнического оборудования в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» в 2027 году. После ее ввода в эксплуатацию выпуск продукции увеличится в два раза.

Спустя два года работы ресторан Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» закрылся в Санкт-Петербурге. О прекращении работы заведения певица сообщила на странице своего профиля в одной из социальных сетей.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории реки Фонтанки в историческом центре Петербурга. Загрязнение зафиксировано на участке от Обуховского до Старо-Калинкина моста.

В пятницу, 7 ноября, еще один уроженец Санкт-Петербурга пополнил реестр иностранных агентов. Туда внесли художника-акциониста Павла Крисевича.

Петроградский райсуд Санкт-Петербурга приговорил начальника филиала «Строительное управление по Ленинградскому военному округу» (СУ по ЛенВО) публично-правовой Военно-строительной компании (ППК «ВСК») Дамира Гильфанова к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы и штрафу в 2 млн рублей за взятки при заключении контрактов с Минобороны РФ. Прежде ему дали три года за аналогичное преступление.

Здание Покровской общины сестер милосердия на Васильевском острове восстановят по программе «Рубль за метр». Торги на право аренды на особых условиях пройдут 19 ноября.