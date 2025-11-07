Часть стены обрушилась в нежилом доме Лялевича на улице Розенштейна

У дома Лялевича на улице Розенштейна, 39, который давно расселен и пустует, обрушилась часть стены, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга 7 ноября. Обошлось без пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом Лялевича на улице Розенштейна, где обрушилась часть стены

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга Дом Лялевича на улице Розенштейна, где обрушилась часть стены

Ведомство уже инициировало проверку, должностным лицам, которые должны были следить за соблюдением требований жилищного законодательства, дадут оценку.

Дом архитектора Лялевича был возведен в 1904 году, в 2010 году здание признали аварийным и расселили. В 2021 году в заброшенном доме не раз случались пожары.

Андрей Маркелов