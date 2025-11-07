«Завод электроаппарат» запустит вторую очередь в ОЭЗ Петербурга в 2027 году

«Завод электроаппарат» (дочернее предприятие АО ВО «Электроаппарат») планирует запустить вторую очередь завода по производству электротехнического оборудования в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» в 2027 году. После ее ввода в эксплуатацию выпуск продукции увеличится в два раза — с 1 тыс. до 2 тыс. единиц в год, пишут «Ведомостсти Северо-Запад» со ссылкой на гендиректора предприятия Алексей Грицаев.

Строительство второй очереди площадью 1,7 га планируется начать в 2026 году. Инвестиции составят 1,5 млрд рублей. Параллельно на площадке «Новоорловская» возводится первая очередь завода стоимостью 2,3 млрд рублей, открытие которой намечено на сентябрь 2026 года. Общий объем инвестиций в проект увеличен с первоначальных 2,3 до 3,8 млрд рублей. Решение о строительстве второй очереди связано с большим спросом на продукцию — компания уже имеет сформированный портфель заказов.

Проект реализуется в рамках переноса производства с Васильевского острова, где освободившуюся территорию застроит жильем и социальной инфраструктурой холдинг Setl Group. Этот же девелопер строит новое здание завода в «Новоорловской».

Основными заказчиками «Завода электроаппарат» являются «Россети», «Русгидро», РЖД, «Газпром», «Транснефть» и другие крупные компании топливно-энергетического комплекса. Как отмечают опрошенные изданием эксперты, российский рынок электротехники демонстрирует устойчивый рост, а доля импорта в сегменте высоковольтного оборудования превышает 60%, что создает потенциал для отечественных производителей.

Артемий Чулков