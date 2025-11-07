На сайте петербургского колледжа заметили хвалебную информацию о работе вебкам-моделью

Пользователи сети заметили, что на сайте Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа («СПАСК») в разделе новостей размещена не совсем обычная для образовательного учреждения информация о вебкам-студии WNWC, названной там лучшей в городе, поскольку она «открывает возможности для девушек и парней».

На сайте «СПАСК» говорится, что WNWC предоставляет «все условия для комфортной работы и профессионального роста». Так, соискателям положено бесплатное такси на собеседование и помощь с жильем. В качестве преимуществ также указано, что гибкий график позволяет совмещать работу с учебой.

«Суть вебкама проста: модель ведет прямые эфиры на специализированных платформах, общается со зрителями, отвечает на сообщения и создает контент. При этом акцент делается на индивидуальности, харизме и умении завоевать внимание аудитории», — объяснили на ресурсе колледжа.

Отметим, что в марте текущего года стало известно, что группа депутатов из комитета Госдумы РФ по молодежной политике направила в силовые структуры предложение об ужесточении деятельности вебкам-студий. Парламентарии просили объединить ст. 240 («Вовлечение в занятие проституцией») и ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией») в статью «Сексуальные услуги». По ней для владельцев вебкам-студий предполагается наказание до 15 лет лишения свободы.

Андрей Кучеров