Т-Банк потребовал взыскать со структур «Геоизола» еще 2,2 млрд рублей

АО «Т-Банк» направило в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти два новых иска о банкротстве компаний, связанных с ГК «Геоизол», на общую сумму 2,2 млрд рублей. На соответствующую информацию в картотеке арбитражных дел обратил внимание «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иски поданы 5 ноября против ООО «УМ Геоизол» и ООО «Хрустальная 11», которое полностью принадлежит УК «Геоизол». Ранее совладельцами «Хрустальной 11» с равными долями были Елена Лашкова и Вячеслав Смоленков — бывшие собственники головной компании группы. Сейчас госпожа Лашкова сохраняет пост гендиректора «Хрустальной 11», показавшей, по данным на конец 2024 года, чистую выручку в 3,4 млн рублей.

Сумма требований по каждому из обращений составляет 1,1 млрд рублей. Месяц назад похожая сумма фигурировала в иске о банкротстве входящего в ГК «Геоизол»Пушкинского машиностроительного завода, с которого также хочет взыскать 19 млн рублей проектно-конструкторское бюро «Петробалт». Как отмечают опрошенные изданием эксперты, почти аналогичные суммы требований банка указывают на участие компаний в одной кредитной сделке, где они выступали поручителями и залогодателями.

В производстве Петроградского районного суда уже находится иск банка к госпоже Лашковой, господину Смоленкову и нескольким компаниям группы. Юристы не исключают подачи новых заявлений о банкротстве в отношении других структур «Геоизола».

Сейчас против группы, выступавшей крупным подрядчиком по госконтрактам, открыто несколько арбитражных дел. Общая сумма требований по ним может достигать 11 млрд рублей.

В сентябре комиссия Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга заявила, что «Геоизол» не сможет в срок достроить электробусный парк в производственной зоне «Ржевка» по контракту на 11,4 млрд рублей из-за несоблюдения графика.

В том же месяце в суд поступил очередной иск о банкротстве ООО «Геоизол», инициированный калининградским УФНС из-за контракта на строительство Нахимовского училища, в ходе которого были выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств. Участвовать в производстве намерены еще несколько компаний и государственных ведомств, в том числе калининградское ООО «Бизнес Групп» и петербургская прокуратура.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-СПб» «"Геоизол" споткнулся о Нахимовское училище».

Артемий Чулков