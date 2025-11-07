По программе «Рубль за метр» сдадут в аренду здание на Васильевском острове

Здание Покровской общины сестер милосердия на Васильевском острове восстановят по программе «Рубль за метр». Торги на право аренды на особых условиях пройдут 19 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Победитель получит в долгосрочную аренду историческое здание амбулатории и ремесленного приюта. Инвестор восстановит памятник архитектуры и затем сможет платить аренду по ставке рубль за квадратный метр занимаемого объекта. До завершения работы начальная цена составляет миллион рублей в месяц.

«Та часть Васильевского острова, где находится неиспользуемый корпус Покровской больницы, в последнее время получила новый импульс развития. Около года назад здесь открылась новая станция метро "Горный институт". В сентябре после реконструкции принял первых посетителей Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Планируем открыть новую страницу и для этого исторического здания на Большом проспекте»,— сказал губернатор Александр Беглов.

Здание возвели в 1909-1910 годах в стиле модерн. Там работали учреждения Покровской общины сестер милосердия. Позже туда перебазировался лечебный корпус Покровской больницы.

Татьяна Титаева