Петербургские «эсеры» просят парламентского расследования причин загрязнения Охты

Глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова предложила спикеру городского Законодательного собрания Александру Бельскому организовать парламентское расследование причин загрязнения Муринского ручья и Охты, назвав текущую ситуацию «экологической катастрофой» и следствием «системной халатности и бездействия ответственных лиц».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Соответствующее обращение она опубликовала в своем Telegram-канале. В нем говорится, что в результате аварии на Выборгском канализационном коллекторе в районе ул. Харченко и 1-го Муринского проспекта, где провалился грунт, канализационные стоки попали в Муринский ручей и далее в реку Охту.

«Это уже подтвердили ведомства. Однако, городские власти, правоохранительные органы и природоохранные структуры, по нашему мнению, стараются масштаб проблемы не замечать»,— утверждается в тексте.

Политик заявила, что из-за ЧП в водоеме массово гибнет рыба, а жители жалуются, что у реки «стоит ужасный смрад». Далее стоки, уверена политик, обязательно попадут в Неву, которая обеспечивает до 95% нужд водозабора для города.

Госпожа Тихонова подчеркнула, что сокрытие информации от общественности, которым, по ее мнению, занимаются виновные в загрязнении, привело к пагубным последствиям.

Лидер местных справороссов сослалась на закон Санкт-Петербурга от 28.06.2018 № 391-77 «О парламентском расследовании», которое, считает она, позволит установить причины и условия возникновения чрезвычайной ситуации.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) из-за размыва грунта в зоне тоннельного коллектора. Провал асфальта глубиной три метра и площадью 90 «квадратов» образовался 20 октября. В «Водоканале» признали факт прорыва старого канализационного коллектора, который требует капитальной реконструкции.

Андрей Кучеров