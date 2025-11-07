Минюст внес в реестр иноагентов петербургского акциониста Павла Крисевича

В пятницу, 7 ноября, еще один уроженец Санкт-Петербурга пополнил реестр иностранных агентов. Туда внесли художника-акциониста Павла Крисевича, следует из публикации на сайте Министерства юстиции РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник-акционист Павел Крисевич (признан иноагентом)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Художник-акционист Павел Крисевич (признан иноагентом)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ведомстве заявили, что ностранный агент Павел Крисевич «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал организатором и участником публичных политических акций и перформансов, за демонстрацию которых привлекался к административной и уголовной ответственности».

В начале этого года акционист вышел на свободу из ИК-5 в Металлострое. Молодой человек провел за решеткой 3,5 года за перфоманс на Красной площади, состоявшийся в июне 2021 года. Тогда он дважды выстрелил из охолощенного пистолета в воздух, а затем сымитировал самоубийство, зачитав перед этим манифест.

Артемий Чулков