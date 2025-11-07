Глава филиала ППК «ВСК» по ЛенВО получил второй срок за взятки по контрактам с МО РФ

Петроградский райсуд Санкт-Петербурга приговорил начальника филиала «Строительное управление по Ленинградскому военному округу» (СУ по ЛенВО) публично-правовой Военно-строительной компании (ППК «ВСК») Дамира Гильфанова к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы и штрафу в 2 млн рублей за взятки при заключении контрактов с Минобороны РФ, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Ранее тому же фигуранту дали три года за аналогичное преступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Гильфанова признали виновным в трех эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и четырех эпизодах получения взяток группой лиц в крупном размере (пп. а, в ч. 5 ст. 290 УК РФ). Чиновник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, процесс проходил в закрытом режиме.

Помимо основного наказания суд конфисковал у фигуранта 3,3 млн рублей и запретил занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на шесть лет.

В мае тот же суд дал Гильфанову три года колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере (п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ) при заключении контракта на работы в Петербургском кадетском корпусе пансиона воспитанниц Минобороны. За 1 млн рублей он обещал директору компании-субподрядчика «ТехноИнвестПсков» принять объект без каких-либо проблем.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что прокуратура отменила постановление о возбуждении дела в отношении главы всего филиала ППК «ВСК» по ЛенВО Андрея Мостового. Незадолго до этого появились публикации, в которых утверждалось, что господина Мостового заключили под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Артемий Чулков