Глава бюро медико-социальной экспертизы Калининграда задержана по делу о хищении

Сотрудники УФСБ по Калининградской области задержали исполняющую обязанности руководителя регионального ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» Зарину Бесаеву. Ее подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление ФСБ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время с фигуранткой проводится «комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению указанной противоправной деятельности».

Предположительно, госпожа Бесаева получила денежные средства, выплачиваемые подчиненным в качестве премии, в размере более 3 млн рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

Уточняется, что по указанной статье виновному предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Андрей Цедрик