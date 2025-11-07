В Петербурге ищут подрядчиков для возведения двух медучреждений за 5,4 млрд рублей

В Санкт-Петербурге объявили конкурсы на строительство поликлиники и диагностического центра. Общая стоимость максимальных сумм контрактов превышает 5,4 млрд рублей.

Поликлиника расположится на Ленинском проспекте, на участке 25 — северо-западнее пересечения улицы Доблести и улицы Маршала Захарова. Согласно проектной документации, исполнитель должен будет построить поликлинику с пропускной способностью 600 посещений в смену не позже конца октября 2027 года и не дороже, чем за 2,8 млрд рублей.

Диагностический центр должны построить на Туристской улице, на участке 17 — северо-западнее пересечения Яхтенной улицы и улицы Оптиков. Его подрядчик будет возводить неподалеку от появившейся в прошлом году поликлиники. Срок контракта — до конца ноября 2027 года, стоимость — не более 2,68 млрд рублей.

Артемий Чулков