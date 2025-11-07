Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Фонтанки

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории реки Фонтанки в историческом центре Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Как сообщили в надзорном ведомстве, по предварительным данным установлено, что 7 ноября загрязнение зафиксировано на участке от Обуховского до Старо-Калинкина моста.

Причины произошедшего в настоящий момент выясняются. Аварийные службы проводят работы по локализации разлива. Прокуратура проверяет исполнение природоохранного законодательства и соблюдение требований безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Андрей Цедрик