Сегодня исполняется 62 года лауреату премий «Ника» и «Золотой орел», заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Михаил Ефремов

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Его поздравляет актер, режиссер, художник Евгений Митта:

— Дорогой Миша, поздравляю тебя с днем рождения! Мы с тобой знакомы и дружим почти всю жизнь. Не меньшее удовольствие для меня было работать художником-постановщиком для твоих спектаклей в МХТ им. А. П.Чехова и «Современнике». Желаю тебе продолжения твоей прекрасной творческой — режиссерской и актерской — работы, здоровья и сил! А нам с тобой, дорогой мой друг,— удивительных, красивых точек пересечения на сцене и в жизни!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»