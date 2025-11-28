Сегодня исполняется 61 год председателю совета директоров АО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) Анатолию Седых

Фото: Пресс-служба ОМК Анатолий Седых

Фото: Пресс-служба ОМК

Его поздравляет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

— Анатолий Михайлович Седых — человек, чье имя неразрывно связано с историей одного из флагманов отечественной промышленности — Объединенной металлургической компании. ОМК вопреки всем текущим экономическим вызовам продолжает реализацию масштабных инвестиционных проектов, которые качественно улучшают не только технологии производства, но и социальную, культурную жизнь Выксы и Нижнего Новгорода, наши общественные пространства. За последние 25 лет ОМК вложила в Выксунский завод более 300 млрд руб. Это 10% от всех инвестиций в черную металлургию России. Компания смогла добиться таких результатов во многом благодаря стратегическому и грамотному управлению Анатолия Михайловича. Благодарю за сотрудничество и теплую дружбу с Нижегородской областью. Поздравляю от всей души с Днем рождения!

