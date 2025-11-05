Главные новости за 5 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

В течение прошедшей ночи над территорией Республики Крым ликвидировали шесть БПЛА.

Предварительная стоимость реконструкции Краснодарского государственного цирка составила 7,3 млрд руб.

В Краснодаре отмечается превышение содержания вредных веществ в воздухе. По данным МКУ «Центр озеленения и экологии», посты контроля выявили повышенное содержание сероводорода и оксида углерода.

В Краснодарском крае создан прототип дентального имплантата нового поколения из биокерамики.

Краснодарский край занял 73-е место в рейтинге регионов России по уровню ипотечных платежей в 2025 году.

В 2026 году расходы бюджета Республики Крым составят 235 млрд руб., что на 4,7% больше, чем в 2024 году. Доходы достигнут 231,1 млрд руб. — больше на 4,8%. Власти региона внесли проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов на рассмотрение в Государственный совет.

В Краснодаре 26-летняя местная жительница признана виновной в убийстве своего несовершеннолетнего сына.

С начала 2025 года при содействии службы занятости населения Краснодарского края трудоустроены 54 тыс. жителей, это на 4,8% меньше, чем в прошлом году.

По итогам рейтинга крупнейших инвесторов России, опубликованного Forbes, в сотню лидеров вошли три компании из Краснодарского края: «Магнит», Афипский нефтеперерабатывающий завод и «Славянск Эко».

Власти разрешат экспорт риса-сырца, ограниченный после аварии на Федоровском гидроузле.

Арбитражный суд Краснодарского края приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры о взыскании в доход государства активов ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт».

Прокуратура проверяет данные о показе окровавленного манекена детям в Новороссийске.