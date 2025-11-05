На Кубани число трудоустроенных жителей снизилось на 4,8%

С начала 2025 года при содействии службы занятости населения Краснодарского края трудоустроены 54 тыс. жителей, это на 4,8% меньше, чем в прошлом году. Заключено на 4,1% больше трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, чем в аналогичный период 2024 года, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

С начала этого года в Краснодарском крае трудоустроили 34,2 тыс. человек в возрасте от 14 до 18 лет, которые могут работать в свободное от учебы время. В прошлом году было трудоустроено 29,5 тыс. несовершеннолетних.

По данным министерства, жители Краснодарского края чаще трудоустраивались в этом году по специальностям менеджеров, бухгалтеров, учителей, воспитателей, администраторов, инженеров, контролеров, охранников и делопроизводителей. Наиболее востребованными стали учителя, врачи, медицинские сестры, воспитатели, инженеры различной специализации, охранники, полицейские и фельдшеры. Также пользуются большим спросом монтажники, водители, слесари, продавцы, пекари, кондитеры, овощеводы, садоводы, виноградари, трактористы, операторы различной специализации, бетонщики, электромонтеры и каменщики.

Алина Зорина