Прокуратура проверяет данные о показе окровавленного манекена детям в Новороссийске

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль проверку, которую проводит надзорное ведомство Новороссийска по факту публикаций в сети, касающихся мероприятия в парке имени Фрунзе. По предварительным данным, накануне Дня народного единства в городском парке прошла демонстрация навыков оказания первой помощи с участием неограниченного круга посетителей, включая несовершеннолетних. В ходе инсценировки использовался анатомический манекен с имитацией огнестрельного ранения и ампутации конечности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечают в краевой прокуратуре, проверка проводится в отношении организаторов мероприятия на предмет соблюдения требований законодательства о защите детей от информации, способной нанести вред их здоровью и развитию. Результаты надзорных мероприятий возьмут на контроль в прокуратуре региона.

Вячеслав Рыжков