Власти разрешат экспорт риса-сырца, ограниченный после аварии на Федоровском гидроузле

Российские власти намерены в 2026 году разрешить экспорт до 200 тыс. т риса-сырца за пределы ЕАЭС по нулевой ставке пошлины. Об этом свидетельствует протокол заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, опубликованный Российским зерновым союзом. В рамках установленной квоты предполагается применение нулевой ставки, тогда как при поставках сверх лимита будет действовать тариф в размере 50%. Проект постановления правительству предстоит внести до 21 ноября.

Экспорт риса-сырца из России запрещен с июля 2022 года — ограничение было введено после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. По данным аналитического центра «АБ-Центр», Краснодарский край по итогам 2024 года сохранил лидерство по сбору риса, обеспечив 829 тыс. т (65,9% общероссийского объема). Ростовская область собрала 102,6 тыс. т (8,2%), Республика Адыгея — 53,7 тыс. т (4,3%). Совокупный урожай риса в стране составил около 1,2 млн т.

Ранее председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач отмечал, что при благоприятных погодных условиях и стабильной поддержке отрасль способна обеспечить дальнейший рост производства и формирование экспортного потенциала.

Вячеслав Рыжков