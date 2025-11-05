Кубанские ученые разработали новый биокерамический зубной имплантат

В Краснодарском крае создан прототип дентального имплантата нового поколения из биокерамики, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Разработка, выполненная на базе местных научных и клинических организаций, позиционируется как альтернатива традиционным трем имплантатам из титана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным ведомства, конструкция произведена из диоксида циркония, поверхность имплантата имеет специализированную микротекстуру. В министерстве утверждают, что изделие отличается повышенной биосовместимостью, гипоаллергенностью и эстетическими характеристиками. В частности, имплантат воспроизводит оттенок зубной эмали, что, как подчеркивают разработчики, делает его пригодным для установки в зоне улыбки. Кроме того, материал не создает помех при МРТ и КТ-исследованиях, не подвергается коррозии и не выделяет ионы металлов.

На первом этапе изделие будет проходить доклинические испытания на лабораторных животных, старт которых намечен на ближайшее время. Основные результаты ожидаются к концу 2025 года. При успешном завершении испытаний предполагается организация промышленного производства мощностью до 30 тыс. единиц в год.

В региональном минздраве отмечают, что проект рассматривается в контексте развития медицинских технологий в Краснодарском крае и ориентирован на расширение возможностей стоматологической помощи в регионе.

Вячеслав Рыжков