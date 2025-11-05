Жительницу Краснодара осудили на 10 лет за убийство своего годовалого сына

В Краснодаре 26-летняя местная жительница признана виновной в убийстве своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следствие установило, что 27 августа 2024 года подсудимая и ее сожитель находились в Краснодаре по месту жительства. Они били ребенка из-за того, что он капризничал. В результате полученных травм мальчик скончался. Скорую медицинскую помощь фигурантка вызвала только спустя сутки.

Медицинским работникам жительница Краснодара объяснила, что мальчик якобы сам упал и ударился головой о кроватку, а сожителя в это время не было дома. Причастность женщины и ее сожителя к преступлению была установлена в ходе следствия.

Фигурантку приговорили к 10 годам и 2 месяцам колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года. Она признана виновной в убийстве малолетнего сына (п.п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Производство в отношении сожителя было приостановлено, так как он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции.

Алина Зорина