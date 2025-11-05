Три компании из Краснодарского края вошли в топ-100 крупнейший инвесторов РФ

По итогам рейтинга крупнейших инвесторов России, опубликованного Forbes, в сотню лидеров вошли три компании из Краснодарского края: «Магнит», Афипский нефтеперерабатывающий завод и «Славянск Эко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Магнит» занял 20-ю позицию, увеличив объем капитальных вложений до 165,8 млрд руб. против 74,6 млрд руб. годом ранее, когда ритейлер находился на 34-м месте. Афипский НПЗ, вложивший 34,1 млрд руб. (35,5 млрд руб. в 2023 г.), расположился на 67-й строчке. «Славянск Эко» поднялся на 70-е место, нарастив инвестиции с 18,6 млрд руб. до 32 млрд руб.

Также в список вошел Новошахтинский завод нефтепродуктов из Ростовской области, занявший 60-е место: его капитальные вложения выросли до 42,2 млрд руб. с 22,3 млрд руб. годом ранее.

При составлении рейтинга учитывались отчетность компаний, а также данные ФНС и Росстата. Первые строки заняли «Газпром» (2,36 трлн руб.), «Роснефть» (1,44 трлн руб.) и РЖД (1,42 трлн руб.). Совокупный объем инвестиций участников списка вырос на 13% и превысил 15 трлн руб.

По итогам 2024 года в топ-100 Forbes по чистой прибыли вошли две компании из Краснодарского края: «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» и «Магнит», заработавшие 89,1 млрд руб. и 44,3 млрд руб. соответственно.

Вячеслав Рыжков