В Краснодаре зафиксировали превышение содержания вредных веществ в воздухе
В Краснодаре отмечается превышение содержания вредных веществ в воздухе. По данным МКУ «Центр озеленения и экологии», посты контроля выявили повышенное содержание сероводорода и оксида углерода.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Показатели выше нормы зафиксированы на четырех стационарных постах, которые расположены по улицам 40-летия Победы, Песчаной, Атарбекова и на проспекте Чекистов.
По остальным контролируемым загрязняющим веществам в городе превышений нормативов нет.