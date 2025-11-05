Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Краснодаре зафиксировали превышение содержания вредных веществ в воздухе

В Краснодаре отмечается превышение содержания вредных веществ в воздухе. По данным МКУ «Центр озеленения и экологии», посты контроля выявили повышенное содержание сероводорода и оксида углерода.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Показатели выше нормы зафиксированы на четырех стационарных постах, которые расположены по улицам 40-летия Победы, Песчаной, Атарбекова и на проспекте Чекистов.

По остальным контролируемым загрязняющим веществам в городе превышений нормативов нет.

Алина Зорина

