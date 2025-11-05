Главные новости за 5 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Санкт-Петербурге задержали двух подозреваемых в поджогах квартир. Первого задержали как предполагаемого поджигателя двери квартиры дома 75 по проспекту Науки, второй подозревается в поджоге двери квартиры в доме 41/14 по Новочеркасскому проспекту.

Депутат Закогодательного собрания Санкт-Петербурга от КПРФ Алексей Зинчук направил обращения вице-губернатору города Евгению Разумишкину и главному санитарному врачу Петербурга и области Наталье Башкетовой с жалобой на едкий запах сероводорода в Калининском районе. Неприятный запах особенно сильно ощущается по вечерам и ночью, а также периодически утром и днем.

Мировой судья судебного участка №38 города Пскова назначил заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан иноагентом) 420 часов обязательных работ. По версии следствия, политик не поставил маркировку о своем иноагентском статусе на чужих роликах, которые сохранил в раздел видео на своей страничке «ВКонтакте».

На участке Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена от станции «Нарвская» до станции «Проспект Ветеранов» приостанавливали движение поездов. Причиной стало падение человека на рельсы. По информации СМИ, пассажир скончался.

На сегодняшний день стоимость строительства комплекса по переработке отходов (КПО) «Новоселки» в Петербурге составляет 21,368 млрд рублей. В августе 2025 года власти Петербурга оценивали проект в 19,1 млрд рублей. Таким образом, его реализация подорожала на 12%.

В Бокситогорском районе Ленинградской области по подозрению в организации технической базы для дистанционных мошенников задержан житель Пикалево. По данным оперативников, в июле 2025 года 36-летний подозреваемый создал в своей квартире стационарный технический центр, который позволял аферистам из-за рубежа совершать мошеннические звонки гражданам России.

Октябрьский районный суд отправил в колонию общего режима сроком на пять лет Джахангира Халилова, которого связывают с делом о падении автобуса № 262 в реку Мойку с Поцелуева моста. Его обязали выплатить 500 тыс. рублей по гражданскому иску. Халилову запретили на три года деятельность, связанную с обеспечением безопасности услуг по перевозке пассажиров.

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов пообещал, что производство автомобилей в Петербурге вырастет почти в два раза в 2026 году. В 2025 году ожидается выпуск 50 тыс. машин.

Тихвинская городская прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда в размере 1,3 млн рублей за несчастный случай на производстве. Проверка соблюдения требований трудового законодательства проводилась по обращению 45-летнего местного жителя.

Похитивший более 180 млн рублей бывший депутат МО «Колпино» Виктор Данишевский получил пять лет колонии общего режима. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и покушении на аналогичные преступления.

Специалисты комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга и подведомственного Центра повышения эффективности использования государственного имущества завершили принудительное освобождение побережья Галерной гавани. На это ушло около пяти дней.

Опасность для дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту в Санкт-Петербурге устранена, жильцы начнут возвращаться в свои квартиры. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Выборгского района 5 ноября.

Рейс Санкт-Петербург — Анталья задержали почти на сутки. Отправиться на курорт вовремя не смогли 189 пассажиров.

По итогам навигации 2025 года по водным объектам Ленинградской области проехало 237 тыс. туристов. Большим спросом у гостей региона пользуются водные маршруты в Невскую Дубровку и крепость Орешек.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) Санкт Петербурга одобрил выделение заемных средств двум предприятиям города на сумму свыше 225 млн рублей. Их планируется направить на приобретение оборудования и модернизации производств.