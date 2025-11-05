В Петербурге принудительно освободили берег Галерной гавани от незаконных объектов

Специалисты комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) и подведомственного Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) завершили принудительное освобождение побережья Галерной гавани. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

На берегу были самовольно размещены пост охраны, морские контейнеры, павильоны и металлические конструкций — всего более 50 объектов. Сейчас с территории площадью почти 10 тыс. кв. м их вывезли на склад временного хранения.

Участок расчищали на основании решения суда. Он расторг договор аренды с ООО «Марина» из-за нецелевого использования территории. Арендатор не освободил берег добровольно, хотя уведомления ему поступали.

Артемий Чулков