Жильцам расселенного дома рядом с «провалом» разрешили вернуться в квартиры

Опасность для дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту в Санкт-Петербурге устранена, жильцы начнут возвращаться в свои квартиры. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Выборгского района 5 ноября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным геотехнического мониторинга, состояние конструкций здания стабильно, все контролируемые параметры находятся в пределах допустимых значений. Решение о вселении жильцов дома обратно согласовал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее «Водоканал Санкт-Петербурга» построил участок общесплавной сети протяженностью 42 м для переподключения дворовых сетей дома к централизованной системе водоотведения, уточнили в Смольном.

Утром 21 октября жителей эвакуировали в связи с провалом грунта на пересечении 1-го Муринского проспекта и улицы Харченко. Их разместили в гостиницах и апартаментах Выборгского района

ЧП также привело к аварии на Выборгском канализационном коллекторе, из-за которой в Муринский ручей начали сбрасывать сточные воды, вызвавшие неприятный запах и гибель рыбы, после чего Росприроднадзор заявил об угрозе загрязнения Невы.

Артемий Чулков