Депутат ЗакСа пожаловался властям Петербурга на запах от Муринского ручья

Депутат Закогодательного собрания Санкт-Петербурга от КПРФ Алексей Зинчук направил обращения вице-губернатору города Евгению Разумишкину и главному санитарному врачу Петербурга и области Наталье Башкетовой с жалобой на едкий запах сероводорода в Калининском районе. Тексты документов законодатель опубликовал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Загрязнение в Муринском ручье

Фото: Telegram-канал Алексея Зинчука Загрязнение в Муринском ручье

Фото: Telegram-канал Алексея Зинчука

Поводом для обращений стали жалобы жителей домов на улице Руставели, 50 и 48/1, а также участка проспекта Луначарского от Лужской до Черкасовской улицы. Неприятный запах особенно сильно ощущается по вечерам и ночью, а также периодически утром и днем, сообщают они.

По словам горожан, зловоние проникает в жилые помещения и негативно влияет на самочувствие людей, в том числе детей. Депутат просит чиновников провести проверку и в случае подтверждения информации принять меры для защиты прав жителей на благоприятные условия проживания.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что, по мнению Росприроднадзора, сброс сточных вод в Муринский ручей создает угрозу загрязнения Невы. Незадолго до сообщения, в этом водоеме и Охте появились неприятные запахи и мертвая рыба, а в Смольном признали попадание нечистот в Муринский ручей, вызванное случившейся в связи с провалом грунта аварией на Выборгском канализационном коллекторе.

Артемий Чулков