В 2025 году в Ленобласти по воде перевезли 237 тыс. туристов и 12 млн тонн грузов

По итогам навигации 2025 года по водным объектам Ленинградской области проехало 237 тыс. туристов. Об этом в среду, 5 ноября, рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк. По его словам, большим спросом у гостей региона пользуются водные маршруты в Невскую Дубровку и крепость Орешек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По сравнению с навигацией 2024 года количество туристов, пользующихся водными маршрутами, увеличилось на 5-7%, сообщил господин Присяжнюк на пресс-конференции по итогам навигационного сезона. Капитан Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей — заместитель руководителя ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Даниил Гладков добавил, что в целом по Волго-Балту было осуществлено 17,7 тыс. рейсов, что на 5% больше показателей навигации предыдущего года, перевезено 12,6 млн тонн грузов, что также на 6,5% больше, чем в 2024 году.

Что касается показателей основных грузоперевозок, то прирост перевозок строительных грузов и металла составил 4% и 60% соответственно, объем перевезенных нефтепродуктов и леса же незначительно сократился. Пассажиропоток на туристических судах в Волго-Балтийском бассейне за год увеличился с 375 тыс. до 383,3 тыс. пассажиров. Поток судов в период разводки Санкт-Петербургских мостов вырос с 1294 к 1 ноября 2024-го до 1425 единиц к аналогичному периоду текущего года. Производственные показатели шлюзования увеличились на 6% и составили в 2025 году 29 тыс. 455.

Важным событием года руководитель областного комтранса назвал принятие в конце сентября парламентом 47-го региона закона, позволившего освободить от уплаты налога на прибыль объекты судоходных гидротехнических сооружений, расположенных на внутренних водных путях России и, в частности, ФБУ «Администрация "Волго-Балт"». По мнению Михаила Присяжнюка, высвободившиеся средства «Волго-Балт» сможет направить на развитие инфраструктуры водных объектов.

Александра Тен