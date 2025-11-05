Суд отправил в колонию начальника автоколонны в трагедии с упавшим в Мойку автобусом

Октябрьский районный суд отправил в колонию общего режима сроком на пять лет Джахангира Халилова, которого связывают с делом о падении автобуса № 262 в реку Мойку с Поцелуева моста, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 5 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работник бывшего ООО «Такси» Джахангир Халилов, получивший пять лет колонии общего режима

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Дело в том, что Халилов являлся ответственным за обеспечение безопасности услуг по перевозке пассажиров в ООО «Такси» (ликвидировано в мае 2025 года — Ъ «Северо-Запад»). Именно он составлял график водителей на май 2024 года, когда случилась трагедия, унесшая жизни семи человек.

Обвиняемый установил водителю Рахматшоху Курбонову рабочие смены на 9 и 10 мая, не предоставив ему необходимого времени для отдыха.

Сам Халилов пояснил, что совершил ошибку при составлении графика, однако не видит своей вины в том, что водитель совершил ДТП. Он подчеркнул, что сожалеет о случившемся и попросил оправдать в связи с отсутствием состава преступления.

Суд посчитал иначе, обязав работника бывшего ООО «Такси» выплатить 500 тыс. рублей по гражданскому иску. Также Халилову запретили на три года деятельность, связанную с обеспечением безопасности услуг по перевозке пассажиров.

Андрей Маркелов