Житель Тихвина отсудил 1,3 млн рублей за прилетевший в голову шлифовальный диск

Тихвинская городская прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда в результате несчастного случая на производстве. Проверка соблюдения требований трудового законодательства проводилась по обращению 45-летнего местного жителя.

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что несчастный случай произошел в апреле 2023 года на территории цеха ООО «Спецстроймаш». В ходе использования электрогазосварщиком пневматической шлифовальной машинки ее шлифовальный диск разлетелся на куски и часть механизма попала работнику в голову, в результате чего ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Причинами несчастного случая на производстве послужили неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы и за исправностью используемых инструментов, отметили в прокуратуре.

Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства и постановил взыскать в пользу пострадавшего денежную компенсацию в размере 1 млн 300 тыс. рублей.

Андрей Цедрик