В Петербурге задержали двух поджигателей квартир

В Санкт-Петербурге задержали двух подозреваемых в поджогах квартир. Об этом сообщили 5 ноября в региональном ГУ МВД.

В Калининском районе задержан 33-летний житель Пермского края. По версии следствия, утром 4 ноября он, будучи в состоянии опьянения, поджег дверь квартиры дома 75 по проспекту Науки. В этот момент внутри находились его 27-летняя экс-супруга и двое их детей трех и девяти лет. После осмотра врача несовершеннолетних отпустили на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В Красногвардейском районе задержан ранее неоднократно судимый 43-летний местный житель. Он подозревается в поджоге двери квартиры в доме 41/14 по Новочеркасскому проспекту. По предварительным данным, причиной преступления, совершенного также утром 4 ноября, стал долг ее хозяина. В результате инцидента никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Артемий Чулков