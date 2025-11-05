Экс-депутату из Колпино дали 5 лет за мошенничество на 180 млн рублей

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), превышении должностных полномочий (пп. а, в, г, е, ч. 3 ст. 286 УК РФ) и покушении на аналогичные преступления. Похитивший более 180 млн рублей бывший депутат МО «Колпино» Виктор Данишевский получил пять лет колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в декабре 2021 года Данишевский и его сообщник Аскер Коков вступили в сговор с целью хищения денег и криптовалюты у предпринимателя. Коков убедил потерпевшего, что его деятельность по разработке криптовалютных приложений незаконна.

Данишевский, в свою очередь, привлек сотрудников правоохранительных органов Казбека Хейшхо и Айдимира Айдуева. Им депутат сказал, что бизнесмен причастен к противоправной деятельности и должен ему денег. Силовики провели незаконные оперативные мероприятия и задержание, после чего злоумышленники потребовали у бизнесмена деньги за «решение вопроса».

Преступникам удалось получить 180,4 млн рублей. Позже фигуранты потребовали еще 20 млн рублей, однако деятельность их была пресечена — в октябре 2022 года Данишевского и Кокова задержали по другому делу.

Суд удовлетворил иск о возмещении всей суммы ущерба, а также морального вреда на 500 тыс. рублей. Все фигуранты признали вину, а Хейшхо и Айдуев добровольно компенсировали причиненный моральный вред. Сотрудники правоохранительных органов получили условные сроки, Коков — четыре года колонии.

Второе дело в отношении Данишевского и Кокова возбуждено по статьям об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и фиктивной постановке на миграционный учет свыше 150 тыс. иностранцев (п. а ч.2 ст. 322.1). Следствие считает, что Данишевский был создателем этой ОПГ. Получив информацию о готовящихся оперативных мероприятиях, он пытался скрыться в Рязанской области.

Артемий Чулков