Производство автомобилей в Петербурге в 2026 году увеличится в два раза

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов пообещал, что производство автомобилей в Петербурге вырастет почти в два раза в 2026 году, сообщает ТАСС.

По словам господина Ситова, в 2024 году в городе выпустили 42 тыс. машин, в текущем ожидают 50 тыс. Он подчеркнул, что в середине 2026 года начнется серийный выпуск автомобилей на бывшем заводе Toyota, там планируют выпускать 1 тыс. машин в год.

Перезапуском производства на текущий момент занимают Минпромторг, «Газпром» и «КАМАЗ». Помимо мощностей бывшего завода японской корпорации будут задействованы «Автозавод АГР» (экс-Hyundai, выпускает Solaris), «Автозавод Санкт-Петербург» (экс-Nissan, выпускает Lada)

Андрей Маркелов