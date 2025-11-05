Стоимость строительства КПО «Новоселки» увеличилась на 2,2 млрд рублей

На сегодняшний день стоимость строительства комплекса по переработке отходов (КПО) «Новоселки» в Петербурге составляет 21,368 млрд рублей. Об этом со ссылкой на материалы АО «Невский экологический оператор» 5 ноября сообщают «Ведомости Северо-Запад».

Напомним, что в августе 2025 года власти Санкт-Петербурга оценивали проект в 19,1 млрд рублей. Таким образом, его реализация подорожала на 12% или на 2,268 млрд рублей в денежном эквиваленте.

В середине октября «Ъ Северо-Запад» писал, что «Российский экологический оператор» (РЭО) намерен начать размещение «зеленых» облигаций для финансирования комплекса по переработке отходов «Новоселки». Объем планируемого выпуска серии 19-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями может составить 17,2 млрд рублей.

Андрей Цедрик