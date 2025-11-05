В Ленобласти задержали предполагаемого оператора кол-центра телефонных мошенников

В Бокситогорском районе Ленинградской области по подозрению в организации технической базы для дистанционных мошенников задержан житель Пикалево. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Оборудование в квартире задержанного по подозрению в организации кол-центра мошенников жителя Ленобласти

По данным оперативников, в июле 2025 года 36-летний подозреваемый создал в своей квартире стационарный технический центр, который позволял аферистам из-за рубежа совершать мошеннические звонки гражданам России. Во время обыска полицейские изъяли два GSM-шлюза, сим-бокс, системный блок, Wi-Fi-роутеры и около 240 SIM-карт различных операторов связи.

Предварительно установлено, что с использованием изъятых номеров были совершены мошенничества в отношении жителей нескольких регионов страны. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использовании абонентского терминала или виртуальной телефонной станции).

Артемий Чулков