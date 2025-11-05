Движение по «красной» ветке метро остановили из-за падения человека на рельсы

На участке Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена от станции «Нарвская» до станции «Проспект Ветеранов» приостановили движение поездов. Причиной стало падение человека на рельсы, сообщили в пресс-службе подземки.

Об инциденте стало известно в 11:01. Пассажира извлекли из-под состава силами специалистов аварийно-спасательного формирования метрополитена.

В настоящий момент идет подготовка к восстановлению движения на «красной» ветке, отметили в ГУП «Петербургский метрополитен».

UPD: Движение поездов на линии 1 осуществляется в полном объеме, уточнили позднее в пресс-службе метро. По данным СМИ, упавший на рельсы человек погиб.

Андрей Цедрик