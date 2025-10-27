Главные новости за 27 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Международный аэропорт Краснодара, входящий в холдинг «Аэродинамика», принял первый рейс национального авиаперевозчика Узбекистана — Uzbekistan Airways.

Кубань заняла 66-е место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья. Семье с двумя детьми на Кубани необходимо около 115 тыс. руб. в месяц, чтобы снимать жилье и покрывать текущие расходы.

Новый этап строительно-монтажных работ в здании Краснодарского государственного цирка начнется не ранее 2027 года.

Власти Новороссийска рассчитывают в течение трех лет решить проблему перебоев с водоснабжением.

Сбой в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) в Краснодаре сохраняется уже вторые сутки. Как пишет мэр Евгений Наумов в своих соцсетях, даже при использовании проводного интернета и Wi-Fi пользователи испытывают проблемы с подключением.

Лазаревский районный суд Сочи признал бывшего директора ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» Сафарбия Напсо виновным в мошенничестве, растрате и превышении должностных полномочий (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 286 УК РФ).

В Лабинском районе Краснодарского края выявлены новые случаи заражения крупного рогатого скота бруцеллезом.

Полиция Краснодарского края начала проверку по публикации в интернете, где молодой человек высказывался в адрес военнослужащих и бойцов СВО.

Обход Адлера, являющийся первым этапом строительства скоростного дублера трассы Джубга — Сочи (А-147), планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

В Краснодарском крае произошли кадровые изменения в высшем звене региональной администрации. Вице-губернатор Кубани Анна Минькова, курировавшая социальный блок, объявила о своем уходе с должности.

По состоянию на 1 октября 2025 года объем просроченной ипотечной задолженности на покупку строящегося жилья в Краснодарском крае составил 2,7 млрд руб.

В Севастополе на территории судоремонтного завода в Южной бухте произошло опрокидывание плавучего крана. В результате происшествия погибли два человека, более 20 получили травмы различной степени тяжести.