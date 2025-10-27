Кубань заняла 66-е место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья

Семье с двумя детьми на Кубани необходимо около 115 тыс. руб. в месяц, чтобы снимать жилье и покрывать текущие расходы, следует из данных Центра экономических исследований «РИА Рейтинг». По уровню доступности арендного жилья Краснодарский край занял 66-е место среди российских регионов.

Эксперты рассчитали, что для оплаты аренды и повседневных нужд семья должна тратить около 70% дохода на съем квартиры, а оставшиеся 30% — на другие расходы. При этом арендовать жилье и сохранять платежеспособность могут лишь 40,7% кубанских семей.

В целом по России возможность снимать жилье имеют около 50,1% семей с двумя детьми, при среднем доходе 123 тыс. руб. в месяц.

Наиболее доступной аренда оказалась в северных регионах. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где жилье могут позволить себе 76,4% семей, имеющих доход около 175,5 тыс. руб. Второе место занял Ханты-Мансийский автономный округ с уровнем дохода 135 тыс. руб. и долей обеспеченных семей 75,5%. Замыкает тройку лидеров Сахалинская область, где арендовать жилье могут 64,8% семей с доходом 158 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков