На Кубани просрочка по ипотеке на строящееся жилье составила 2,7 млрд рублей

По состоянию на 1 октября 2025 года объем просроченной ипотечной задолженности на покупку строящегося жилья в Краснодарском крае составил 2,7 млрд руб. С начала года показатель вырос на 80,7%, подсчитали аналитики коллекторского агентства «Долговой консультант» на основе данных ЦБ РФ.

1 октября текущего года общий ипотечный портфель на покупку строящегося жилья в регионе составил 199,3 млрд руб. Доля просроченной задолженности в этом объеме — 1,38%.

В целом по Южному федеральному округу просрочка по «ипотеке на стройку» за девять месяцев 2025 года выросла на 81% и составила 3,73 млрд руб. Это 0,83% от общего ипотечного портфеля на покупку строящегося жилья (447,9 млрд руб.).

В Ростовской области объем просрочки по «ипотеке на стройку» составил 403 млн руб. (рост с начала года — 57,4%), в Адыгее — 125 млн руб. (+56,3%), в Крыму — 59 млн руб. (+293,3%), в Севастополе — 46 млн руб. (+119%).

В России объем просроченной ипотечной задолженности на приобретение строящегося жилья составил 15,3 млрд руб. С начала года значение выросло на 64%.

