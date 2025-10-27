Аэропорт Краснодара принял первый рейс Uzbekistan Airways

Международный аэропорт Краснодара, входящий в холдинг «Аэродинамика», принял первый рейс национального авиаперевозчика Узбекистана — Uzbekistan Airways. Самолет Airbus A321neo прибыл из Ташкента 26 октября. Авиакомпания стала первой иностранной авиакомпанией, возобновившей полеты в Краснодар после открытия аэропорта, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Борт авиакомпании был встречен традиционной водной аркой. На его борту находились 118 пассажиров. В международном терминале гостей встретили в праздничной обстановке, им вручили сладкие сувениры и подарки. Первому зарегистрированному пассажиру рейса — Леману Аметову, летевшему вместе с семьей в Ташкент,— аэропорт подарил сертификат на посещение бизнес-зала.

Обратный рейс из Краснодара вылетел с загрузкой 169 пассажиров. В «Аэродинамике» отметили высокий интерес к направлению. В зимнем расписании аэропорта авиакомпания намерена открыть вторую линию — в Наманган. Первый рейс запланирован на 28 октября.

Перелеты в Ташкент будут выполняться трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям, с вылетом в 10:30 и временем в пути около 3 часов 35 минут. Рейсы в Наманган запланированы по вторникам и четвергам, также с вылетом в 10:30.

Директор по авиационной коммерции ГК «Аэродинамика» Александр Никонов назвал возвращение Uzbekistan Airways в Краснодар важным событием для развития международных авиасвязей региона и укрепления культурных и деловых контактов между Россией и Узбекистаном.

Uzbekistan Airways пока остается единственным перевозчиком на этих маршрутах, однако аналогичные рейсы в Узбекистан, в том числе в Ташкент и Самарканд, готовится выполнять авиакомпания «Азимут».

Вячеслав Рыжков